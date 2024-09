Negativ-Rekord für Havertz bei Arsenal

IMAGO/David Blunsden

Kai Havertz erlebte im Spiel gegen ManCity einen Tag zum vergessen

Mit Arsenal erkämpfte sich Kai Havertz am Wochenende ein 2:2 gegen Manchester City. Doch großen Anteil am Punktgewinn hatte der DFB-Star nicht. Stattdessen war er in einer Statistik sogar so schlecht wie kein Premier-League-Spieler in den vergangenen 20 Jahren.

Es war ein merkwürdiges Spitzenspiel in der Premier League zwischen dem FC Arsenal und Manchester City: ManCity war lange überlegen, trotzdem führte Arsenal zur Halbzeit. Allerdings mussten die Gunners die gesamte zweite Hälfte nach dem Platzverweis gegen Leandro Trossard in Unterzahl spielen.

City-Abwehrspieler John Stones erzielte dann in den letzten Momenten der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2-Entstand. Unklar, wer sich hier als Sieger und Verlierer fühlen dürfte.

Blickt man auf die einzelnen Akteure, kann man aber zumindest einige klare Verlierer ausmachen. Einer von ihnen: Kai Havertz.

In 90 Minuten schaffte es Kai Havertz nicht, auch nur einen Pass an seine Mitspieler anzubringen. Null von Fünf heißt es da. Dass es überhaupt so wenig Pässe waren, hing mit der defensiven Einstellung der Londoner zusammen, die in Unterzahl natürlich noch einmal verstärkt wurde.

Premier League: Arsenal-Teamkollege genau so desaströs wie Havertz

Dennoch: In 90 Minuten keinen Pass anbringen, das kam in der Premier League das letzte Mal in der Saison 2003/04 vor. Damals tobte Havertz noch durch einen Aachener Kindergarten.

Ein kleines Trostpflaster gibt es aber für den Deutschen: Sein Teamkamerad Jurrien Timber gesellt sich bei diesem Negativ-Rekord dazu. Der Niederländer schaffte in sechs Versuchen ebenfalls null erfolgreiche Pässe.

Nach dem Unentschieden stehen die Gunners jetzt mit elf Punkten auf dem vierten Platz - Pep Guardiolas Team liegt mit 13 Punkten derzeit auf dem Spitzenrang. Chance für Wiedergutmachung - vor allem für Havertz - gibt es schon am Mittwoch beim Carabao Cup (ehemals League Cup) gegen die Bolton Wanderers aus der dritten Liga.