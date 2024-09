United-Ärger über Erik ten Hag wächst

IMAGO

Bei Manchester United sind sie mit Erik ten Hag schon wieder unzufrieden

Nach nur zwei Siegen in den ersten fünf Spielen der neuen Premier-League-Saison ist die Stimmung bei Manchester United schon wieder extrem angespannt. In der Chefetage wächst angeblich der Ärger über Trainer Erik ten Hag.

Auch in diesem Sommer hat Manchester United auf dem Transfermarkt über 200 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Wirklich bemerkbar macht sich das auf dem Platz aber auch in dieser Saison nicht. Die Mannschaft spielt mal ordentlich, mal schlecht, aber nie berauschend und den eigenen Ansprüchen entsprechend.

Als Hauptverantwortlicher wird in der Chefetage nun erneut Erik ten Hag gesehen. Der Unmut über der Trainer wachse, da er es in seinen über zwei Jahren immer noch nicht geschafft habe, eine Mannschaft zu formen, die sowohl defensiv als auch offensiv regelmäßig Leistung zeigt, berichtet das Portal "GiveMeSport" von internen Querelen.

Manchester nahm schon Kontakt zu Thomas Tuchel auf

Die Kritik am niederländischen Trainer ist dabei nicht neu. Schon in der Spielzeit 2023/24 wurde er von vielen als Sündenbock ausgemacht. Seinen Job rettete ten Hag letztlich auf der Zielgeraden, auf der er mit seiner Mannschaft den FA Cup gewann. Komplett über die ansonsten völlig enttäuschende Saison hinwegtäuschen konnte dieser Triumph aber nicht.

Übereinstimmenden Berichten zufolge beschäftigte sich Manchester United im Frühjahr 2024 bereits mit möglichen Alternativen. In diesem Zuge wurde angeblich eine Shortlist mit potenziellen Nachfolgern erstellt. Auf dieser Liste tauchte auch der Name von Thomas Tuchel auf. Eine Kontaktaufnahme zum Ex-Bayern-Trainer soll es auch gegeben haben. Weitere Schritte wurde anschließend jedoch nicht eingeleitet.

Nach fünf Spieltagen liegt Manchester United aktuell nur auf dem elften Tabellenplatz der Premier League. Von den großen Konkurrenten haben die Red Devils derweil lediglich den FC Liverpool vor der Brust gehabt. Gegen die Reds setzte es im heimischen Stadion eine niederschmetternde 0:3-Pleite.