Medien: Manchester United sortiert zwei Stars aus

IMAGO/Conor Molloy

Für Erik ten Hag und Manchester United läuft es mal wieder nicht optimal

Mehr schlecht als recht quält sich Englands Rekordmeister Manchester United durch die bisherige Saison. Trainer Erik ten Hag wird schon wieder von ganz oben angezählt, nur wenige Spieler im Kader zeigen die nötige Konstanz. Zwei bekannte Namen können sich angeblich schon auf ihr Aus beim Fußball-Giganten vorbereiten.

Trotz Kader-Investitionen in Höhe von weit über 200 Millionen Euro spielt Manchester United auch in dieser Saison einen Fußball, der keinen vom Hocker reißt. Jüngstes Beispiel war das 1:1 zum Auftakt der Europa League gegen den FC Twente. Dort zeigte die Mannschaft wieder einmal zwei Gesichter, ein ordentliches in der ersten, ein lustloses in der zweiten Halbzeit.

Die Verantwortlichen haben die Probleme bereits erkannt. Erst in dieser Woche berichteten englische Medien, dass die Arbeit von Trainer Erik ten Hag wieder kritischer beurteilt wird, nachdem sie dem Niederländer noch wenigen Monaten das Vertrauen aussprachen.

Zwei Stars auf United-Streichliste

Dazu haben die Bosse auch im Kader einige Problemzonen ausgemacht. So stehen mit Casemiro und Christian Eriksen derzeit zwei Großverdiener im Kader, die zu selten ihre Leistung bringen. Nach Angaben des Portals "TeamTalk" wurde daher nun entschieden, sich von beiden Profis zu trennen.

Im Fall des dänischen Nationalspielers Eriksen steht dem Bericht zufolge ein Winter-Transfer im Raum. Weil der Vertrag des Mittelfeldspielers nach der Saison 2024/25 ausläuft, wäre dies der letzte Zeitpunkt, an dem der Klub noch eine Ablösesumme verlangen könnte.

Von Casemiro will sich United angeblich spätestens im nächsten Sommer trennen. Der Brasilianer wurde schon im Sommer 2024 mit einem Abschied in Verbindung gebracht, gehandelt wurde er unter anderem beim FC Bayern. Letztlich blieb der 32-Jährige aber doch. Nachhaltig empfehlen konnte er sich in den ersten Wochen der neuen Saison allerdings nicht.