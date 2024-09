PSG-Eklat um Ousmane Dembélé

IMAGO/Federico Pestellini

Ousmane Dembélé verließ den BVB einst im Sommer 2017, seit 2023 spielt er für PSG

Ärger um den ehemaligen BVB-Profi Ousmane Dembélé: Der Angreifer von Paris Saint-Germain muss das Topspiel in der Champions League beim FC Arsenal wohl von zuhause aus verfolgen.

Ousmane Dembélé steht nicht im Kader für die Champions League. Das berichten "RMC Sport", "L'Équipe" sowie der italienische Transfer-Reporter Fabrizio Romano. Am Montagmorgen haben die Franzosen die Reise nach London angetreten, das Spiel findet am Dienstagabend (21:00 Uhr) statt.

Hintergrund sei nicht etwa eine Verletzung. Es soll sich vielmehr um eine disziplinarische Maßnahme von PSG-Trainer Luis Enrique handeln. Dembélé soll mit Luis Enrique rund um das jüngste Ligue-1-Heimspiel gegen Stade Rennes (3:1) aneinandergeraten sein.

Bereits direkt nach der Partie am Freitagabend habe sich Luis Enrique seinen Flügelstürmer vorgeknöpft. Laut "L'Équipe" sei es dabei zu einer "Auseinandersetzung" zwischen den beiden gekommen. Der Spanier habe den 27-Jährigen für einige Fehlentscheidungen auf dem Platz kritisiert, was wiederum bei Dembélé nicht gut angekommen sein soll, heißt es.

Bestätigt wurde die Disziplinarstrafe von Paris Saint-Germain noch nicht.

Ex-BVB-Star führt Scorer-Wertung in Frankreich an

Ousmane Dembélé zählt im Kader von Luis Enrique zu den Stammspielern bei PSG. In 2024/25 kommt er bereits auf sieben Einsätze, fünfmal stand er in der Startelf.

In der Ligue 1 steuerte er vier Tore und drei Vorlagen bei, womit er die Scorer-Wertung vor seinem Teamkollegen Bradley Barcola anführt. Auch gegen Rennes legte Dembélé einen Treffer vor.

Die Nummer zehn von PSG, die einst 2016 von Rennes zum BVB und nur ein Jahr später für insgesamt 135 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt war, spielt seit etwas mehr als einem Jahr für den französischen Hauptstadtklub. PSG hatte 50 Millionen Euro Ablöse an Barca gezahlt. In der vergangenen Spielzeit kam der Flügelstürmer auf drei Tore und acht Vorlagen in der Ligue 1.