Erling Haaland zum FC Barcelona? Das ist dran

Erling Haaland wird beim FC Barcelona gehandelt

Zuletzt wurden Gerüchte lauter, Erling Haaland werde 2025 seine Zelte bei Manchester City in der Premier League abbrechen und zum FC Barcelona wechseln. Was ist dran am spektakulären Transfergerücht um den ehemaligen BVB-Profi?

Derzeit nicht viel, behauptet jedenfalls der bestens vernetzte italienische Reporter Fabrizio Romano. Wie der Insider in seinem "Daily Briefing" erklärte, sei es aktuell viel zu früh, Barcas Transfer-Aktivitäten im kommenden Sommer vorherzusagen.

Diese hängen laut Romano entscheidend von der Finanzsituation des La-Liga-Giganten sowie vom Saisonverlauf ab. "Es ist Anfang Oktober. Im Klub arbeitet man im Moment absolut nicht an solchen großen Deals für den Sommer 2025", schrieb der Journalist.

Auch Haaland sei voll fokussiert auf Manchester City, es gehe derzeit nichts Konkretes vor sich in Sachen Vereinswechsel. "Das kann ich garantieren", so Romano.

In Spanien kursierten zuletzt Berichte, Haaland wolle nach seinen brillanten Leistungen in Deutschland und England nun auch auf der iberischen Halbinsel seine Fußstapfen hinterlassen. Angeblich enthält sein noch bis 2027 datierter Vertrag in Manchester eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro - ein Summe, die für interessierte Klubs zumindest nicht völlig utopisch wäre.

Auch Real Madrid heiß auf Erling Haaland?

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" behauptete, City-Coach Pep Guardiola sei bereits über Haalands Wechselabsichten informiert. Der Verein schaue sich schon nach einem Nachfolger um.

Zwar sei ein Abgang von Haaland ein herber Schlag für Guardiolas Ambitionen, der 53-Jährige soll jedoch kein Fan davon sein, einen Spieler gegen seinen Wunsch zu halten.

Neben Barca soll sich auch Real Madrid mit Haaland beschäftigen. Dort müsste der 24 Jahre alte Norweger allerdings mit Kylian Mbappé um den Status des Superstars Nummer eins konkurrieren.