Krisengipfel am Dienstag: Ten Hag vor dem Aus, Plan B steht

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Erik ten Hag könnte seinen Job bei Manchester United in der Länderspielpause verlieren

Schlägt am Dienstag die letzte Stunde von Erik ten Hag als Trainer von Manchester United? Möglich ist es, denn im Laufe des Tages treffen sich die ranghöchsten Klubvertreter in der Stadt, um unter anderem über die aktuelle Krise unter dem Niederländer zu diskutieren. Ein Nachfolger steht für den Fall der Fälle schon parat.

Wie unter anderem der US-Sender "ESPN" und das Portal "The Athletic" übereinstimmend berichten, findet am Dienstag in Manchester ein Treffen der United-Führungsspitze statt. Weit oben auf der Agenda steht dabei die Frage nach der Zukunft auf der Trainerbank.

Erik ten Hag sitzt nach einem mehr als enttäuschenden Saisonstart (drei Siege in elf Pflichtspielen) schon wieder auf dem heißen Stuhl. Dass seine Entlassung in den kommenden Stunden beschlossen wird, ist alles andere als unwahrscheinlich.

Eine Oranje-Legende soll United-Interimscoach werden

Sollte es zum Rauswurf kommen, würde Plan B greifen. Dieser sieht vor, den früheren niederländischen Weltklasse-Stürmer Ruud van Nistelrooy zum Interimscoach zu befördern. Die Oranje-Legende, die aktuell bereits als Co-Trainer fungiert, wäre laut "Football Insider" durchaus gewillt, die Chance wahr- und das Angebot anzunehmen.

Die finale Entscheidung in der Trainerfrage trifft laut "The Athletic"-Angaben der Mitbesitzer und für die sportlichen Belange verantwortliche Sir Jim Ratcliff. Der Unternehmer behauptete gegenüber der "BBC" zwar zuletzt, dass er nicht das letzte Wort habe. Dies sei jedoch nur ein Ablenkungsmanöver. Die Realität sehe anders aus, schreibt "The Athletic".

Möglich ist, dass am Dienstag auch der Name von Thomas Tuchel fällt. Kontakt zum früheren Bayern-Trainer haben die United-Bosse nach den Gesprächen im Sommer 2024 zwar noch nicht wieder aufgenommen, sollte ten Hag gehen müssen, könnte sein Telefon aber erneut klingeln.