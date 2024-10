Wirbel um Mbappé: Party in Schweden statt Länderspiele

IMAGO

Verbrachte seine Freizeit in Schweden: Real-Angreifer Kylian Mbappé (M.)

Superstar Kylian Mbappé von Real Madrid hat die Nations-League-Länderspiele Frankreichs gegen Israel (4:1) und Belgien (Montag, 20:45 Uhr) trotz überstandener Oberschenkelverletzung abgesagt. Was nun für Wirbel in seiner Heimat sorgt: Der 25-Jährige soll nun in Stockholm auf einer Party gesichtet worden sein.

Kylian Mbappé hat es sich am vergangenen Donnerstag nach Angaben der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" in Stockholm gemütlich gemacht, während seine Nationalmannschaftskollegen das Nations-League-Spiel gegen Israel bestritten. Dort soll er zunächst ein Restaurant und anschließend einen Nachtclub besucht haben. Beim Kurznachrichtendienst X kursieren Bilder von Mbappé in der schwedischen Hauptstadt.

Die Abwesenheit des Kapitäns der Équipe Tricolore beim Länderspiel-Doppelpack hatte im Vorfeld für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Französischen Medien zufolge hat sein Arbeitgeber Real Madrid darauf gedrängt, dass der 25-Jährige die beiden Partien gegen Israel und Belgien auslässt.

Am Samstag legte allerdings Reporter Santi Aouna vom Portal "Foot Mercato" mit einer anderen Information nach: Mbappé habe beschlossen, nur noch die wichtigen Länderspiele für Frankreich zu bestreiten. Er wolle auf dem Weg zu seinem Ziel, dem Gewinn des Ballon d'Or, keine unnötigen Verletzungen riskieren.

Der Superstar von Real Madrid hatte zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen, stand dann jedoch im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (2:0) wieder in der Startelf der Königlichen. Nach 71 Minuten wurde der Angreifer ausgewechselt.

Deschamps: "Das Wichtigste ist das Interesse des Spielers"

Frankreichs Trainer Didier Deschamps hatte sich derweil diplomatisch gezeigt und betont, man wolle die "Interessen" des Vereins respektieren. "Man darf nicht vergessen, dass der Verein der Arbeitgeber ist, nicht der Verband", so der Erfolgstrainer: "Das Wichtigste ist das Interesse des Spielers."

Deschamps wisse "ganz genau, dass er sich weder gegen seinen Klub noch gegen sein Nationalteam stellen will", hob er hervor.

Gegen Israel spielten sich für Frankreich letztlich andere Spieler in den Vordergrund, während Mbappé seine Freizeit in Schweden verbrachte. Sein Real-Mitspieler Eduardo Camavinga (6.) erzielte das 1:0 und bereitete das 2:0 durch Christopher Nkunku (28.). Für die weiteren Tore sorgten der Ex-Herthaner Mattéo Guendouzi (87.) und PSG-Angreifer Bradley Barcola (89.). Israel war in der 24. Minute durch Omri Gandelman zum Ausgleich gekommen.