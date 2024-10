ManUnited hat Wunschtrainer gefunden

IMAGO/Mike Egerton

Ruben Amorim wird wohl neuer Trainer von Manchester United

Nach zweieinhalb eher enttäuschenden Jahren setzte Manchester United Coach Erik ten Hag am Montag vor die Tür und beförderte dessen bisherigen Assistenten Ruud van Nistelrooy zum Interimscoach - eine endgültige Lösung ist allerdings offensichtlich auch schon gefunden.

Was die Spatzen bereits von den Dächern pfiffen, zeichnet sich nun glasklar ab: Ruben Amorim wird neuer Trainer von Manchester United.

Am Dienstag bestätigte Amorims aktueller Arbeitgeber Sporting CP aus Lissabon, dass ManUnited sein Interesse hinterlegt hat, Amorim gegen Zahlung der in dessen Vertrag festgelegten Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro unter Vertrag zu nehmen.

Ein offizielles Statement vonseiten der Engländer liegt derweil noch nicht vor. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg geht allerdings davon aus, dass der Deal noch in dieser Woche über die Bühne geht. Die konkreten Details sollen demnach bereits am Dienstagabend nach dem Pokalspiel zwischen Sporting und Nacional Funchal ausgearbeitet werden.

Mit elf Punkten nach neun Spieltagen der englischen Premier League hat Manchester United unter ten Hag einen Horrorstart in die laufende Saison hingelegt - und den seit Monaten umstrittenen ten Hag letztlich von seinen Aufgaben entbunden.

Nicht wenige hatten erwartet, dass der Niederländer schon in der zurückliegenden in der Länderspielpause seinen Hut nehmen würde müssen. Dazu kam es nicht, vermeintliche Kandidaten auf die Nachfolge geisterten dennoch zu Genüge durch die Medien. Darunter mit Edin Terzic auch ein ehemaliger Übungsleiter des BVB.

Ex-BVB-Coach Terzic hat "viele Bewunderer"

Die "Sun" berichtete bereist Mitte Oktober, dass der Name des 41-Jährigen "überraschend" auf einer Shortlist von Manchester United aufgeführt wird. Terzic habe "viele Bewunderer am Old Trafford" und wäre eine "unerwartete, aber kluge" Lösung.

Weitere Kandidaten waren der ehemalige englische Nationaltrainer Gareth Southgate, Graham Potter, Kieran McKenna, Thomas Frank.

Die neusten Entwicklungen dürften die Spekulationen allerdings zum Erliegen kommen lassen.