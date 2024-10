Wird Terzic die "kluge" Trainerlösung für United?

IMAGO/David Inderlied

Laut Medien ein Kandidat bei Manchester United: Der ehemalige BVB-Trainer Edin Terzic

Acht Punkte nach sieben Spieltagen: Nach einer sehr durchwachsenen vergangenen Spielzeit legt Erik ten Hag mit Manchester United 2024/25 den schlechtesten Saisonstart der Red Devils seit Einführung der englischen Premier League auf das Parkett. Nicht wenige hatten erwartet, dass der Niederländer in der Länderspielpause seinen Hut nehmen muss. Dazu kam es bisher nicht, vermeintliche Kandidaten auf die Nachfolge geistern dennoch zu Genüge durch die Medien. Nach einem Ex-Coach des FC Bayern taucht nun auch ein ehemaliger Übungsleiter des BVB auf.

Thomas Tuchel, der im Sommer seinen Posten beim FC Bayern räumen musste, gilt schon länger als potenzieller Nachfolger für Erik ten Hag bei Manchester United, die englische "Sun" bringt nun mit Edin Terzic einen weiteren deutschen Trainer ins Gespräch.

Terzic führte Borussia Dortmund 2024 ins Finale der Champions League, verlor aufgrund eines eher schwachen Abschneidens in der Bundesliga und im DFB-Pokal allerdings dennoch seinen Job beim BVB. Bei Manchester United könnte sich Terzic nun eine neue Chance bieten.

Ex-BVB-Coach Terzic hat "viele Bewunderer"

Die Zeitung berichtet, dass der Name des 41-Jährigen "überraschend" auf einer Shortlist von Manchester United aufgeführt wird. Terzic habe "viele Bewunderer am Old Trafford" und wäre eine "unerwartete, aber kluge" Lösung, sollte United ten Hag entlassen, so der Bericht.

Weitere Kandidaten sind demnach Tuchel, der ehemalige englische Nationaltrainer Gareth Southgate, Graham Potter, Kieran McKenna, Thomas Frank und der momentane Co-Trainer Ruud van Nistelrooy.

Unbekanntes Terrain wäre die Premier League für Terzic übrigens nicht: Von 2015 bis 2017 fungierte der gebürtige Mendener als Co-Trainer von Slaven Bilic bei West Ham United. Zudem absolvierte er seine Trainerausbildung in England.

Endgültig soll allerdings noch nicht über die Zukunft von ten Hag beschieden sein. Der Vertrag des Niederländers in Manchester endet 2026.