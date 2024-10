Medien: ManUnited gibt Erik ten Hag brutale Deadline

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Erik ten Hag darf bei ManUnited weitermachen - aber wie lange?

Die Krisensitzung der Vereinsspitze hat United-Trainer Erik ten Hag während der Länderspielpause überstanden. Gerettet hat der Niederländer seinen Job in Manchester damit aber noch lange nicht. Im Gegenteil. Angeblich gibt es für ihn eine interne Deadline, die es in sich hat.

In der vergangenen Woche trafen sich die führenden Köpfe von Manchester United in London, um den Status quo des Klubs im Detail zu besprechen. Diskutiert wurde in diesem Rahmen auch über die Zukunft von Erik ten Hag.

Obwohl viele mit der Entlassung des Niederländers rechneten, kam es zunächst anders. Die Vereinsoberen haben sich dazu entschlossen, dem Trainer noch eine Chance zu geben. Allerdings ist diese Chance offenbar mit einer Deadline verbunden.

Wie das Portal "Football Insider" exklusiv erfahren haben will, umfasst besagte Deadline lediglich zwei Spiele. Kassiert die Mannschaft in diesen beiden Spielen zwei Niederlagen, wird ten Hag zum fliegenden Holländer. Dann sei sein Rauswurf "unvermeidlich", zitiert das Portal eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des Klubs.

Sorgt Mourinho für den Rauswurf von Erik ten Hag?

In den kommenden beiden Spielen warten auf Manchester United zwei durchaus unangenehme Aufgaben. Zunächst treffen die Red Devils im Liga-Heimspiel auf den FC Brentford, der in der Tabelle derzeit drei Plätze vor dem Rekordmeister auf Rang elf liegt.

Nach dem Ligaspiel wartet in der Europa League eine besondere Herausforderung auf das Team. Am 3. Spieltag der Gruppenphase müssen Erik ten Hag und Co. das Auswärtsspiel bei Fenerbahce in Istanbul bestreiten. Trainer dort ist ein alter Bekannter: José Mourinho. "The Special One" könnte demnach im Fall der Fälle dafür sorgen, dass einer seiner Nachfolger bei United den Job verliert.

Noch ist es aber nicht so weit. Trotz anders lautender Meldungen kehrt der Niederländer nach der Länderspielpause vorerst nach Manchester zurück. Der Druck auf ihn ist in den beiden spielfreien Wochen allerdings kein Stück kleiner geworden.