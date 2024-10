Nach totalem Fehlstart: Füllkrug-Tendenz enthüllt

IMAGO/Sebastian Frej

Niclas Füllkrug ist noch ohne Torerfolg für West Ham United

Seinen Wechsel in die englische Premier League hatte sich Niclas Füllkrug wahrlich anders vorgestellt: Anstatt bei West Ham United direkt zu einer tragenden Figur zu werden, musste der ehemalige Mittelstürmer von Borussia Dortmund zunächst vermehrt mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen. Nun fällt der Angreifer auch noch mit einer Achillessehnenverletzung aus und hat seit mehreren Wochen überhaupt kein Pflichtspiel mehr bestritten. Scheitert das England-Abenteuer vorzeitig?

Zumindest wurde in den vergangenen Tagen bereits darüber spekuliert, dass der 31-Jährige einen vorzeitigen Abgang zurück nach Deutschland anstreben könnte, nachdem es in den ersten Monaten bei den Hammers so gar nicht rund laufen wollte.

Nach "Sky"-Informationen ist da aber überhaupt nichts dran. Im Gegenteil: Wie der TV-Sender vermeldet, arbeitet Füllkrug weiter mit Hochdruck an seiner Genesung. Der Plan des Londoner Klubs mit seinem 27-Millionen-Euro-Transfer sei es, Füllkrug bis Mitte November wieder voll einsatzfähig zu bekommen.

Nach der dritten und letzten Länderspielpause könnte der Bundesliga-Torschützenkönig von 2023 dann beim Auswärtsspiel bei Nottingham Forest sein Comeback für West Ham United feiern.

West Ham United aktuell nur auf Tabellenplatz 15

Seit seinem Wechsel vom BVB zu den Hammers lief es noch überhaupt nicht rund für den deutschen Nationalspieler. In vier Pflichtspielen stand Füllkrug bis dato für die Londoner auf dem Feld, keines davon über 90 Minuten. Insgesamt steht er erst bei 137 Einsatzminuten für seinen neuen Klub, ein Treffer gelang ihm bis dato noch nicht.

Nach Jahren des Aufschwungs spielt West Ham United bislang eine sehr dürftige Spielzeit 2024/2025. In der Premier League rangiert die Mannschaft von Teammanager Julen Lopetegui nur auf Platz 15.

Am Sonntag steht das Heimspiel gegen Rekordmeister Manchester United auf dem Programm (Anstoß 15:00 Uhr).