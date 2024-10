Weil Slot nicht will: FC Liverpool verkauft Klopp-Villa

IMAGO/David Rawcliffe

Klopps Wohnsitz in Liverpool wird verkauft

Der ehemalige Wohnsitz von Jürgen Klopp steht zum Verkauf. Wie englische Medien berichten, will der FC Liverpool die Villa, in der Klopp gemeinsam mit seiner Familie in den letzten Jahren wohnte, loswerden. Der Preis schränkt den Bieterkreis jedoch ein.

Ein Mal wohnen wie Jürgen Klopp? Das ist ab sofort möglich, denn wie die "Sun" berichtet, steht die Villa des Ex-Liverpool-Trainers nun zum Verkauf. Der Wert der Immobilie soll sich auf vier Millionen Pfund (ca. 4,8 Mio. Euro) belaufen.

Das Anwesen befindet sich in der Gemeinde Formby und verfügt laut "Sun"-Angaben über zahlreiche Extras wie einen Swimming Pool, einen zweistöckigen Fitnessraum, ein Solarium, eine Sauna, ein Kino und vieles mehr.

Ex-Klopp-Anwesen seit Jahren in Liverpooler Hand

Gekauft wurde die Villa im Jahr 2005 ursprünglich von Liverpool-Legende Steven Gerrard. Als der ehemalige Mittelfeldspieler im Sommer 2015 nach Los Angeles wechselte, verkaufte er das Haus an Brendan Rodgers, der im Oktober des selben Jahres jedoch bei den Reds entlassen wurde.

Laut "Sun" blieb Rodgers zunächst der Eigentümer und vermietete die Villa weiter an Jürgen Klopp. 2019 hat der FC Liverpool Rodgers die Villa dann für eine unbekannte Summe abgekauft und an Klopp weitervermietet. Dem Bericht zufolge wohnten der Deutsche und seine Familie allerdings mietfrei in dem Anwesen.

Arne Slot wohnt lieber woanders

Der FC Liverpool habe das Haus als "idealen Wohnsitz" für künftige Trainer betrachtet, erklärte eine anonyme Quelle gegenüber der "Sun", warum der Klub die Immobilie von Rodgers erwarb.

Geplant war der Quelle zufolge, dass Neu-Trainer Arne Slot ebenfalls in das Haus einzieht. Der Niederländer entschied sich aber für einen anderen Wohnsitz. "Als Folge hat der Verein entschieden, seine Verluste zu minimieren", zitiert das englische Boulevardblatt seinen Informanten.