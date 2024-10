Ballon d'Or-Chef erklärt Vinicius-Niederlage

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Real-Star Vinicius Jr. hat den Ballon d'Or nicht bekommen

Der Ballon d'Or für ManCity-Star Rodri sowie der Boykott von Real Madrid sorgen weiter für Diskussionen. Nun hat "France-Football"-Chef Vincent Garcia erklärt, warum Real-Star Vinicius Jr. in Paris leer ausgegangen ist.

Der Brasilianer galt lange als Favorit auf die Auszeichnung, musste am Ende allerdings zuschauen, wie Rodri den "Goldenen Ball" entgegennehmen durfte.

"Es ist ein knapper Triumph. Ich denke, es war kein großer Unterschied. Die gesamte Abstimmung wird am 9. November in "France Footbal" zu lesen sein. Vinicius hat sicherlich darunter gelitten, dass Bellingham und Carvajal in den Top fünf waren", erklärte Garcia gegenüber "L'Équipe".

Real-Star Vinicius gibt sich kämpferisch

Und weiter: "Das hat ihn mathematisch gesehen einige Stimmen gekostet. Es fasst auch die Saison von Real zusammen, die von drei, vier verschiedenen Spielern getragen wurde. Ich denke, dass die Juroren ihre Stimmen aufgeteilt haben."

Vinicius Jr. selbst hatte sich kurz nach der Bekanntgabe kämpferisch gezeigt und einen Triumph in der Zukunft versprochen. Bei "X" (ehemals: "Twitter") schrieb der 24-Jährige: "Ich mache es zehnmal, falls nötig. Sie sind nicht vorbereitet."

Dass Real Madrid seine komplette Delegation nicht nach Paris schickte, sorgte bei Garcia indes für Unverständnis. Er beteuerte, dass er dem Verein zuvor keine Informationen gegeben hatte: "Ich stand unter großem Druck von Real Madrid, aber das war auch bei anderen Vereinen so. Ich habe mich immer klar und legal verhalten. Vielleicht haben mein Schweigen und meine Antworten Real Madrid denken lassen, dass es ein Geständnis war."

Eine kleine Spitze in Richtung der Königlichen konnte sich der Ballon d'Or-Chef letztendlich nicht verkneifen: "Was ich Ihnen garantieren kann, ist, dass niemand von Real Madrid und Manchester City davon wusste. Vielleicht hatten sie ein Gefühl, ein Empfinden. Vielleicht hat der Clásico nicht geholfen, ich weiß es nicht".

Im Topspiel der spanischen Liga unterlagen die Königlichen dem FC Barcelona mit 0:4.