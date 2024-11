Ten Hag verneigt sich trotz Rauswurf vor ManUnited

AFP/SID/GLYN KIRK

Erik ten Hag bedankt sich bei Klub und Fans

Erik ten Hag hat sich erstmals nach seinem Rauswurf bei Manchester United zu Wort gemeldet und tiefe Dankbarkeit gezeigt. "Natürlich war es mein Traum, mehr Trophäen in die Vitrine zu holen. Leider ist dieser Traum zu Ende gegangen", schrieb der Niederländer in einem Brief, den sein Management (SEG Football) bei X veröffentlichte.

Der englische Fußball-Rekordmeister hatte ten Hag am Montag entlassen und am Freitag den Portugiesen Ruben Amorim als neuen Teammanager engagiert.

Ten Hag war bei ManUnited zur Saison 2022/23 Trainer geworden, in seiner Amtszeit sicherte sich der Klub jeweils einmal den Ligapokal (2023) und den FA Cup (2024).

"Wir haben zwei Trophäen gewonnen – Erfolge, die ich für den Rest meines Lebens schätzen werde", so ten Hag.

Besonders wichtig waren ihm zum Abschied Worte an die Fans. "Danke, dass Ihr immer für den Klub da wart", schrieb der 54-Jährige. Die Unterstützung sei "unerschütterlich" und die Atmosphäre im Old Trafford "elektrisierend" gewesen. Die Wärme im Verein habe ihm geholfen, sich "wie zu Hause zu fühlen. Danke für dieses Kapitel in meinem Leben."