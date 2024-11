Für 65 Mio.? Ex-BVB-Star vor Wechsel zu ManUnited

Jan Huebner/Voigt

Christian Pulisic (l.) erlebte beim BVB eine erfolgreiche Zeit

Am Montag leitete Rúben Amorim erstmals seit seinem Wechsel von Sporting CP ans Old Trafford das Training seines neuen Klubs Manchester United. Schon länger kursieren hingegen Gerüchte darüber, welche Spieler Amorim gerne zum englischen Topklub locken würde. Besonders heiß wird derzeit ein Spieler gehandelt, der einst beim BVB zum Star reifte: Christian Pulisic.

Rúben Amorim will dem Kader von Manchester United angeblich seinen ganz eigenen Anstrich verleihen und soll daher schon im anstehenden Januar-Transferfenster die Verpflichtung eines teuren Offensivstars planen. Wie es im "Daily Briefing" von Fabrizio Romano heißt, steht Christian Pulisic von der AC Mailand auf dem Zettel der Engländer.

Der 26-Jährige mauserte sich einst in Reihen des BVB zum vielversprechenden Talent, ehe es ihn 2019 für mehr als 60 Millionen zum FC Chelsea zog. Dort konnte der US-Amerikaner die in ihn gesetzten Erwartungen nicht beständig erfüllen, sodass Milan 2023 seine Chance sah - und zuschlug.

In der Modestadt zählt Pulisic inzwischen wieder zu den absoluten Topstars, 2024/25 schlagen bereits sieben Tore und fünf Assist in 15 Pflichtspielen zu Buche. Werte, die unter anderem Manchester United auf den Rechtsfuß aufmerksam gemacht haben. Das berichtet das "Daily Briefing" mit Verweis auf Quellen, die Kenntnis von der Situation haben.

United steht mit seinem Interesse demnach allerdings nicht alleine da: Auch der FC Arsenal und der FC Liverpool sollen ein Auge auf Pulisic geworfen haben.

Den Informanten zufolge müssten allerdings rund 65 Millionen Euro den Besitzer wechseln, um den Nationalspieler aus seinem bis Ende Juni 2027 datierten Kontrakt loszueisen. Allerdings sollen Pulisics Gehaltsforderungen für einen Top-Verein der englischen Premier League durchaus stemmbar sein.

Quartett auf der Streichliste von Manchester United?

Geld generieren könnten zudem einige Abgänge, die Amorim bei United planen soll. Wie das Portal "TEAMtalk" erfahren haben will, soll der Portugiese bereits verkündet haben, dass ein Quartett in Diensten von Manchester United in seinen Planungen keine Rolle spielen wird. Konkret soll es sich dabei um Christian Eriksen, Victor Lindelöf, Antony und Casemiro handeln.

Insgesamt investierte United rund 200 Millionen Euro für die Dienste der Genannten, größtenteils konnten die Stars die in ihnen gesetzten Hoffnungen allerdings nie oder zu selten erfüllen.

Amorim will dem Bericht zufolge übrigens nicht lange warten und würde das Quartett angeblich bereits im Januar loswerden. Allerdings soll dem Portugiesen bewusst sein, dass sich gerade Verteidiger Lindelöf (Vertrag bis 2025) und Mittelfeldstar Eriksen (Vertrag bis 2025) nur schwer zu Geld machen lassen werden.

Positiver soll man im Falle der beiden Brasilianer Casemiro (Vertrag bis 2026) und Antony (Vertrag bis 2027) gestimmt sein. Sollten Offerten um 30 Millionen Euro eintreffen, würde man die einst hochgehandelten Stars ziehen lassen, heißt es. Auch, da beide zu den Topverdienern zählen und den Gehaltsetat enorm belasten.