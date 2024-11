Erik ten Hag wehrte sich gegen Zirkzee-Transfer

IMAGO

Erik ten Hag wollte Joshua Zirkzee angeblich nicht zu Manchester United holen

Für etwas mehr als 40 Millionen Euro wechselte Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee im Sommer vom FC Bologna zu Manchester United. Wirklich willkommen war der Niederländer dort aber nicht. Angeblich wollte Ex-Trainer Erik ten Hag den Transfer verhindern.

Wie die "Sun" am Montag berichtete, war Joshua Zirkzee alles andere als ein Wunsch-Transfer von Ex-Trainer Erik ten Hag. Der mittlerweile entlassene Übungsleiter hätte lieber einen anderen Stürmer gehabt, schreibt die englische Zeitung, ohne einen konkreten Namen zu nennen.

Was ten Hag zusätzlich erzürnte: Zirkzee schlug mit einer (un)gesunden Portion Übergewicht in Manchester auf. Laut "Sun"-Angaben brachte der ehemalige Profi des FC Bayern satte sechs Kilo zu viel auf die Waage. Erst nach einer ganzen Weile und Extraschichten habe er sein Idealgewicht erreicht, heißt es.

United-Bosse wollten Zirkzee verpflichten

Dass der Niederländer im Sommer dennoch in Manchester landete, hatten offenbar die Klub-Besitzer zu verantworten. Sie machten sich dem Bericht zufolge für einen Transfer des Stürmers stark und betrachteten das Preisschild in Höhe von rund 42 Millionen Euro als fair.

Zirkzee hatte sich zuvor in der Saison 2023/24 im Bologna-Trikot mit einigen starken Leistungen für höher Aufgaben empfohlen. Wirklich herausragend waren seine Auftritte dort zwar nicht, seine 16 Scorerpunkte in 34 Spielen (elf Tore und fünf Assists) waren der United-Chefetage aber gut genug, um tief für ihn in die Tasche zu greifen.

Zirkzee eine einzige Enttäuschung im United-Trikot

Von seiner Ablöse zurückgezahlt hat Zirkzee im United-Trikot bisher nur wenig. Gleich in seinem ersten Spiel überhaupt traf er in der Liga zwar zum viel umjubelten 1:0-Sieg gegen den FC Fulham. Seither traf er das Tor in 14 weiteren Einsätzen aber kein einziges Mal.

In den beiden Partien unter Interimscoach Ruud van Nistelrooy kam das ehemalige Bayern-Talent zusammengerechnet 90 Minuten zum Einsatz. Im jüngsten Ligaspiel gegen Chelsea stand er dabei nur sechs Minuten auf dem Rasen.