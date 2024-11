Nächster Trainer gefeuert: Hummels-Klub versinkt im Chaos

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Ivan Juric wurde nach nur zwölf Spielen bei der AS Rom entlassen

Die AS Rom versinkt in der italienischen Serie A im Chaos - und der ehemalige BVB-Star Mats Hummels ist mittendrin. Nach der 2:3-Heimpleite gegen den FC Bologna entließ der Hauptstadtklub am Sonntag Cheftrainer Ivan Juric.

Das gab die Roma am Abend bekannt. Der Klub bedankte sich beim 49-Jährigen für die "harte Arbeit" in den vergangenen Wochen und schrieb: "Er hat ein schwieriges Umfeld mit äußerster Professionalität gemeistert, wofür wir ihm dankbar sind. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Der Kroate hatte den Posten erst Ende September von Klub-Ikone Daniele de Rossi übernommen. Nach nur 54 Tagen im Amt sucht der italienische Top-Klub nun schon wieder einen neuen Übungsleiter.

Unter Juric war die AS Rom in der Abstiegskampf der Serie A gerutscht. Mit 13 Punkten aus zwölf Partien liegt der dreimalige Meister derzeit nur vier Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.

Zieht es Hummels zurück zum BVB?

In Rom wolle man sich nun Zeit lassen, um einen passenden Nachfolger zu finden, heißt es. Laut "Gazzetta dello Sport" soll der ehemalige italienische Nationaltrainer Roberto Mancini derzeit der Top-Favorit auf den Job sein. In den letzten Wochen hatte es auch lose Gerüchte um Edin Terzic gegeben.

Juric hatte seit seinem Amtsantritt mit beachtlicher Konsequenz auf Mats Hummels verzichtet, der selbst erst Anfang September in Rom angeheuert hatte.

Seit seinem Wechsel in die Ewige Stadt stand Hummels nur in einem einzigen Spiel auf dem Platz. Dabei produzierte er bei seinem 23-minütigem Einsatz gegen Florenz (1:5) auch noch ein Eigentor.

Längst gilt der Ex-Nationalspieler in Italien als Kandidat für einen Winter-Abgang. Italienischen Medienberichten zufolge ist eine Bundesliga-Rückkehr im Gespräch. Konkrete Interessenten haben sich bislang nicht in Stellung gebracht. Zumindest vage wurde zuletzt aber über eine BVB-Rückkehr getuschelt.

Womöglich birgt der Trainerwechsel nun für Hummels aber eine neue Chance in Rom.