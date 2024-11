Pep plant Großangriff auf dem Winter-Transfermarkt

IMAGO/Zed Jameson

Pep Guardiola und ManCiity befinden sich in einer Krise

Englands Serienmeister Manchester City steckt in der Krise. Pep Guardiola und Co. kassierten zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie und stellten damit einen neuen Negativrekord unter dem Katalanen auf. Auf dem Winter-Transfermarkt soll das Problem angegangen werden.

Bei Manchester City hängt der Haussegen im Moment mächtig schief. Das überraschende 1:2 am Wochenende gegen Brighton war bereits das vierte Spiel in Folge, in dem die Star-Truppe als Verlierer vom Platz ging. Intern ist man überzeugt, dass der Ausfall von Mittelfeld-Motor und Ballon d'Or-Gewinner Rodri viel damit zu tun hat.

Aus diesem Grund will der englische Meister laut "CaughtOffside" im Winter kräftig auf dem Transfermarkt zuschlagen. Gesucht wird ein Rodri-Ersatz. Gefunden wurde ein Kandidat bei Real Madrid. Angeblich spielt Federico Valverde in den Notfallplänen von Pep Guardiola und Co. eine große Rolle.

Bietet Manchester City 70 Mio. für Real-Star Valverde?

"CaughtOffside" zufolge ist ManCity bereit, den Königlichen im Winter bis zu 70 Millionen Euro für Valverde zu bieten. Ob die Madrilenen eine solche Offerte annehmen würden, ist nicht bekannt, tendenziell aber eher unwahrscheinlich.

Der uruguayische Nationalspieler ist bei Real Madrid unter Carlo Ancelotti seit einigen Jahren fest gesetzt. Auch in dieser Saison hat Valverde seinen Stammplatz sicher. Bisher lief er in 17 Pflichtspielen von Beginn an auf. Sein Vertrag bei den Spaniern läuft zudem noch bis zum Sommer 2029.

Hinzu kommt: Auch Real Madrid hat in dieser Saison einige Probleme, auf und abseits des Platzes. Die Hauptstädter wurden von Verletzungen ebenfalls schwer gebeutelt und dürften einen ihrer Starter daher nicht ohne Weiteres ziehen lassen. Ob 70 Millionen Euro ausreichen würden, um sie vom Gegenteil zu überzeugen, bleibt abzuwarten.