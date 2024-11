Inter Mailand verlängert vorzeitig mit Bisseck

Dave Thompson/AP

Yann Aurel Bisseck (l.) hat seinen Vertrag bei Inter Mailand verlängert.

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler und -Auswahlkapitän Yann Aurel Bisseck soll noch länger als zunächst geplant bei Inter Mailand bleiben.

Der Serie-A-Verein gab die vorzeitige Verlängerung mit dem 23 Jahre alten Innenverteidiger bekannt. Bissecks bisheriger Kontrakt bei Italiens Fußball-Meister wurde um ein weiteres Jahr bis 2029 ausgedehnt. "Jetzt kann ich wirklich sagen, dass Mailand mein Zuhause ist", zitierte ihn der Verein nach der Verkündung auf seiner Webseite.

Der gebürtige Kölner spielte zuvor in Aarhus. Bisseck wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet, im November 2017 debütierte er in der Bundesliga. Später verliehen ihn die Kölner zu Holstein Kiel, in die Niederlande zu Roda JC Kerkrade, zum portugiesischen Verein Vitória Guimarães SC und nach Aarhus. Die Dänen nahmen ihn fest unter Vertrag. Im Juli 2023 wechselte er dank einer Ausstiegsklausel von sieben Millionen Euro nach Mailand.

"Ich habe das Gefühl, dass der Verein Vertrauen in mich hat, ebenso wie der Trainer. Alle haben zu dieser Verlängerung beigetragen und sind mit meiner Entwicklung zufrieden", sagte Bisseck. "Ich denke, ich habe besser abgeschnitten, als viele erwartet haben. Ich glaube, nicht viele kannten meinen Namen, aber ich habe gute Arbeit geleistet, um die Taktik und die Methoden des italienischen Fußballs besser zu lernen."