Medien: Erling Haaland winkt neuer Mega-Deal

IMAGO/Paul Terry

Gehaltserhöhung und höhere Ausstiegsklausel? Haaland winkt ein neuer Vertrag

Der ehemalige BVB-Stürmer Erling Haaland ist bei Manchester City so etwas wie die Lebensversicherung. Der Top-Torjäger der Himmelblauen wird aber auch immer wieder mit einem Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht. Um einem möglichen Wechsel endgültig einen Riegel vorzuschieben, bieten die Citizens dem Norweger nun einen neuen Mega-Deal an, der es in sich hat.

Erling Haaland steigt womöglich bald zum bestbezahlten Spieler der Premier League auf. Das berichtet der "Mirror" aus England.

Aktuell an der Spitze ist sein Mannschaftskollege bei Manchester City, Kevin De Bruyne. Der Belgier verdient dem Blatt zufolge 400.000 Pfund (umgerechnet rund 478.000 Euro) - pro Woche. Sein Jahresgehalt betrüge demnach rund 25 Millionen Euro.

Haaland könnte dies Marke künftig locker überschreiten: Laut "Mirror" winken ihm 500.000 Pfund (rund 600.000 Euro). Das wären dann 32,2 Millionen Euro, die der 24-Jährige verdienen würde.

Wird die Haaland-Klausel angehoben?

Der Mittelstürmer habe der Klubseite mittels seiner Beraterin Rafaela Pimenta dem Bericht zufolge bereits eine positive Rückmeldung gegeben. Die letzten Verhandlungen sollen in Norwegen stattgefunden haben. Auch mit der angedachten Verlängerung der Laufzeit um zwei weitere Jahre ist Haaland zufrieden. Er wäre dann nicht mehr nur bis 2027, sondern bis 2029 an den englischen Meister gebunden.

Doch es gibt offenbar noch einen Streitpunkt in den Gesprächen: In seinem aktuellen Arbeitspapier ist Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Pfund (180 Mio. Euro) verankert, diese will ManCity komplett streichen, da sie die absoluten Schwergewichte im europäischen Fußball nicht unbedingt von einer Verpflichtung abschrecken würde.

Der Spieler allerdings poche weiterhin auf eine solche Klausel. Der Kompromiss, wie der "Mirror" berichtet: Künftig könnte sie bei 200 Millionen Pfund (240 Mio. Euro) liegen.