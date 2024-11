Messi adelt Barca-Stil unter deutschem Coach Flick

Darko Vojinovic/AP/dpa

Ein Lob von Lionel Messi hört auch Hansi Flick gern.

Lionel Messi hat vom FC Barcelona unter Hansi Flick geschwärmt. "Es erfüllt mich mit großem Stolz zu sehen, wie sich die erste Mannschaft im Moment präsentiert", sagte er einem Interview dem katalanischen TV-Sender "TV3": "Dieses Barça ist spektakulär und es überrascht mich nicht."

Messi, mittlerweile 37 Jahre alt und Weltmeister von 2022, war im Sommer 2000 aus seiner argentinischen Heimat Rosario in die berühmte Nachwuchsabteilung "La Masia" der Katalanen gewechselt.

Er war bei dem Klub zum mehrfachen Weltfußballer gereift und gewann mit ihm unzählige Titel. Im Sommer 2021 verließ er den FC Barcelona, weil sich der hoch verschuldete Club seinen argentinischen Superstar nicht mehr leisten konnte. Über Paris Saint-Germain landete Messi schließlich bei Inter Miami in den USA.

Flicks Reaktion: "Es ist eine Ehre"

Unter Flick, der seit dieser Saison bei den Katalanen angestellt ist, feierte der FC Barcelona elf Siege in den ersten 13 Partien dieser Spielzeit. Die Mannschaft erzielte dabei 40 Tore und führt die Tabelle in der Primera División an. Es sei spektakulär, weil die jungen Spieler eine Chance bekommen würden, betonte Messi, auch wenn das nichts Neues und schon so gewesen sei, als er mit 13 nach Barcelona gekommen war.

Angesprochen auf die Aussagen von Messi, äußerte sich Flick auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag gegen Celta Vigo. "Es ist eine Ehre zu hören, dass der beste Spieler der Geschichte sagt, dass er dieses Barça mag", sagte Flick. Der 59-Jährige ergänzte: "Er verfolgt die Mannschaft sehr genau, sein Herz hängt an diesem Verein, das bedeutet viel für die jungen Spieler und für die Mannschaft."