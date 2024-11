AC Florenz behauptet sich in der Spitzengruppe

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Robin Gosens bleibt mit der AC Florenz in der Serie A auf Erfolgskurs

Die AC Florenz um Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat ihre Siegesserie ausgebaut und ihren Platz in der Spitzengruppe der italienischen Serie A gefestigt.

Die Fiorentina setzte sich am Sonntag mit 2:0 (1:0) bei Aufsteiger Como 1907 durch, es war der siebte Ligasieg in Folge. Mit 28 Zählern steht das Team von Linksverteidiger Gosens punktgleich mit Tabellenführer Atalanta Bergamo und Meister Inter Mailand auf Rang drei.

Die SSC Neapel kann am Abend (18.00 Uhr) mit einem Sieg gegen die AS Rom um Mats Hummels aber noch an dem Trio vorbeiziehen. Für Florenz trafen Yacine Adli (19.) und Moise Kean (68.) zum Auswärtssieg.

Gosens stand 90 Minuten auf dem Feld, bei Como von Trainer Cesc Fabregas kam der Deutsche Yannik Engelhardt 79 Minuten zum Einsatz. In der Nachspielzeit sah Comos Alberto Dossena wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+2).