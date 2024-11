Lewandowski-Überraschung beim FC Barcelona?

IMAGO/Ricardo Larreina

Verlängert Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Barcelona?

Unter Hansi Flick blühte Robert Lewandowski in dieser Saison neu auf. Nun plant der FC Barcelona offenbar eine Verlängerung mit dem 36 Jahre alten Stürmer.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, wollen die Verantwortlichen des FC Barcelona den derzeit noch bis 2026 laufenden Vertrag von Lewandowski verlängern.

Hintergrund sei der Form-Anstieg des Polen unter dem neuen Trainer Hansi Flick.

Lewandowski kommt in dieser Saison bereits auf 20 Tore und zwei Vorlagen in 18 Pflichtspielen.

Barcas Sportchef Deco schwärmte zuletzt in höchsten Tönen von dem Stürmer. "Was ich hoffe, ist, dass Lewandowski das Level halten kann, das er gerade zeigt. [...] Ich denke, dass es schwer ist, heutzutage einen Stürmer wie Robert zu finden. Es gibt vielleicht einen oder zwei andere Stürmer, die auf seinem Niveau sind. Vielleicht Haaland und noch ein anderer", sagte er in einem Interview mit "Mundo Deportivo".

Wie lange Lewandowski noch für den FC Barcelona auf Torejagd geht, vermochte auch Deco nicht zu sagen. "Wir wollen, dass er mindestens noch für eine weitere Saison bleibt", schloss er einen Abschied des polnischen Superstars im Sommer 2025 von Vereinsseite aus jedoch aus.

Lewandowski galt im Sommer als Wechsel-Kandidat

Auch Trainer Flick schwärmte zuletzt von seinem Schützling. "Lewandowski ist ehrgeizig und das ist der Schlüssel. Er will immer mehr, von Spiel zu Spiel, und das ist selten zu sehen", adelte er den Polen Anfang November.

Noch im Frühjahr war Lewandowski mit einem vorzeitigen Aus beim FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. In der vergangenen Saison hatte der Routinier "nur" 19 Tore in 35 Ligaspielen geschossen.

Spanische Medien hatte daher spekuliert, dass Lewandowski Barca im Sommer 2024 verlassen dürfe. Einem "AS"-Bericht zufolge bereitete die schwache Saison des Angreifers den Klub-Bossen durchaus Kopfzerbrechen. Mittlerweile dürfte man bei den Katalanen aber mehr als erleichtert sein, dass der Goalgetter blieb.