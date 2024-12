Füllkrug vor Comeback: "Wird nicht einfach"

IMAGO/Ian Tuttle/Shutterstock

Will bald sein Comeback feiern: Ex-BVB-Stürmer Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug hat nach seinem Abschied von Borussia Dortmund erst vier Pflichtspiele für West Ham United bestreiten können, ehe er mit einer schweren Verletzung ausfiel. Nun drängt der deutsche Nationalspieler allmählich zurück ins Team der Engländer, doch der Weg zum Comeback dürfte schwer werden, so Premier-League-Experte Raphael Honigstein gegenüber RTL/ntv und sport.de.

Mittelstürmer Niclas Füllkrug hofft auf ein baldiges Comeback. Anfang September hatte sich der Ex-BVB-Angreifer eine Achillessehnenreizung zugezogen und seither elf Pflichtspiele von West Ham United und fünf Partien mit der deutschen Nationalmannschaft verpasst.

Inzwischen trainiert "Fülle" wieder, laut "Sky"-Angaben mischt er bereits im Mannschaftstraining wieder mit. Teammanager Julien Lopetegui hatte Ende November zu Protokoll gegeben, dass der 31-Jährige "Fortschritte" mache. Im Kader für das Heimspiel gegen Arsenal (2:5) am Samstag stand er allerdings noch nicht wieder.

Honigstein exklusiv über Füllkrug: Konkurrenz ist "unheimlich groß"

Laut Sportjournalist Raphael Honigstein, Experte für die englische Premier League, dürfte der Weg zur Rückkehr aufs Spielfeld für Niclas Füllkrug durchaus ein steiniger werden.

"Wir haben bisher leider wenig von ihm sehen können, aufgrund der Verletzung", sagte er im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de: "Er hat eigentlich alle Vorzüge und alle Eigenschaften, die man als klassischer Stürmer in England braucht: die Kopfballstärke, dieses Gefühl im Strafraum für den richtigen Moment. Genau aus den Gründen hat West Ham ihn ja auch geholt. Allerdings ist der Klub jetzt unter Julian Lopetegui nicht unbedingt konstant, nicht wirklich erfolgreich. Und dazu kommt die Verletzung."

Der England-Fachmann resümierte: "Jetzt in dieses Konstrukt wieder reinzukommen, wird nicht einfach."

In der Premier League sei die Konkurrenz "unheimlich groß". Es sei nicht einfach, sich einen Platz in der eigenen Mannschaft zu erkämpfen. Zudem spielt West Ham jede Woche gegen starke Gegner, die in der Defensive gut besetzt sind. "Das wird kein Selbstgänger und wird schwierig", so Honigstein.

Zugleich habe Füllkrüg nun aber "natürlich auch die Chance zu zeigen, dass er an der richtigen Stelle, am richtigen Ort ist".

Niclas Füllkrug war im Sommer nach nur einem Jahr bei Borussia Dortmund für rund 27 Millionen Euro zu West Ham United gewechselt. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2028.