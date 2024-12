Bove lässt sich wohl Defibrillator einsetzen

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Bove wird wohl nie wieder in der Serie A spielen

Der italienische Fußballprofi Edoardo Bove hat sich laut Medien nach seinem Zusammenbruch für einen Defibrillator entschieden.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete, soll die Operation in den nächsten Tagen stattfinden. Aufgrund strenger Regeln in der Serie A bezüglich eines solchen Gerätes droht dem Mittelfeldspieler der AC Florenz jedoch das Ende seiner sportlichen Karriere in Italien.

Einen ähnlichen Fall hatte es vor drei Jahren gegeben. Damals hatte sich der dänische Nationalspieler Christian Eriksen nach seinem Herzstillstand während der EM später einen Defibrillator einsetzen lassen, der Vertrag mit seinem damaligen Klub Inter Mailand musste 2021 vorzeitig aufgelöst werden. Mittlerweile läuft der 32-Jährige für Manchester United auf.

Bove war am vergangenen Sonntag während der Partie gegen Inter Mailand zusammengebrochen. Das Spiel wurde unterbrochen, nachdem er mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden war.

Weitere Untersuchungen seien notwendig, um die Ursachen des Herzstillstands herauszufinden, hatte die Gazzetta dello Sport zuvor berichtet. Vermutet wird, dass Bove an einer Myokarditis leidet, einer Entzündung des Herzmuskelgewebes.