IMAGO/Andrew Yates

Endet Erling Haalands Gastspiel bei Manchester City?

Die sportliche Krise von Premier-League-Schwergewicht Manchester City befeuert auch die Wechselgerüchte um Superstar Erling Haaland.

Erling Haaland werde bei City langsam "müde", schreibt die spanische Zeitung "Sport" in ihrer Online-Ausgabe, auf dem Feld wirke der 24 Jahre alte Norweger nach drei Spielen in Folge ohne Torerfolg zunehmend "verzweifelt" und sei derzeit mit der Situation in Manchester insgesamt "nicht glücklich".

Sollte Manchester City, das in Englands Eliteklasse inzwischen bis auf Tabellenplatz sieben abgestürzt ist, tatsächlich die Qualifikation für die Champions League verpassen, heißt es, könne das Auswirkungen auf Haalands Zukunftsplanung haben.

In diesem Zusammenhang wärmt "Sport" die Gerüchte auf, Haalands berufliches Wunschziel liege in Spanien. City wolle den 2927 endenden Vertrag mit dem früheren BVB-Profi zwar nach wie vor um zwei weitere Jahre verlängern. Dieser bestehe aber auf einer Klausel, die ihm einen Wechsel in eine Top-Liga außerhalb Englands erlaubt.

Demnach beobachte der FC Barcelona Haalands Situation immer noch genau. Klub-Boss Joan Laporta haben den Torjäger "schon immer" gewollt, ihn bislang aber nicht verpflichten können, heißt es. Das gute Verhältnis zu Haalands Beraterin Rafaela Pimenta könnte einen solchen Coup allerdings möglich machen - abhängig von der weiteren Entwicklung bei City sogar eher früher als später.

Erling Haaland stellt sich hinter Guardiola

Haaland war 2022 für 60 Millionen Euro aus Dortmund auf die Insel gewechselt. Seitdem hieß es allerdings immer wieder, sein nächster Karriereschritt könnte ihn zu Barca oder Erzrivale Real Madrid führen.

Zunächst einmal will der Ex-BVB-Star aber mit ManCity aus der Krise finden - und mit Teammanager Pep Guardiola, den Haaland nach dem 1:2 gegen Aston Villa am Wochenende gegen Kritik verteidigte. "Er wird Lösungen finden, das hat er jedes Jahr getan", sagte er über den spanischen Coach.