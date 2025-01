Dembélé beschert PSG nächsten Titel

IMAGO/Jose Breton

Dembélé ließ PSG jubeln

Mit einem Last-Minute-Treffer hat der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain seinen nächsten Titel eingefahren.

In dem in Doha ausgetragenen Supercup bezwang das Team von Luis Enrique die AS Monaco durch einen späten Treffer von Ousmane Dembélé mit 1:0 (0:0). Paris gewann den Titel zum dritten Mal in Folge und zum 13. Mal insgesamt.

In einer abwechslungsreichen Partie mit Chancen auf beiden Seiten war es der ehemalige Dortmunder Dembélé, der nach einer Flanke von Fabian Ruiz in der Nachspielzeit (90.+2) zur Stelle war und Paris jubeln ließ.