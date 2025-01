Exklusiv: Klopp zündet "nächste Stufe"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Sogar bei Red Bulls Eishockey-Team aus München schaute Jürgen Klopp schon vorbei

Bei Red Bull ist man davon überzeugt, dass Königstransfer Jürgen Klopp den Fußball-Bereich des Brause-Imperiums auf ein neues Level hievt.

"Jürgen soll uns natürlich helfen, dass wir uns weiterentwickeln und besser werden – mit seiner unglaublichen Expertise, seiner positiven Energie und inspirierenden Art", sagte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei RTL/ntv und sport.de vor der Vorstellung des neuen "Head of Global Soccer" am Firmensitz in Fuschl.

"Wir alle sind davon überzeugt, dass wir mit ihm die nächste Stufe für unser internationales Club-Netzwerk erreichen können", führte Mintzlaff weiter aus: "Das Profil von Jürgen ist das, was uns bislang noch gefehlt hat. Es ist unser Antrieb, uns jeden Tag verbessern zu wollen und dafür ist Jürgen bekannt. Immer nach vorne schauen, immer auf der Suche nach innovativen Ansätzen und Ideen."

Der 57-Jährige sei "ohne jeden Zweifel ein perfekter Fit" für Red Bull. "Er ist angetan gewesen von all dem, was wir hier machen und auch wie wir es machen – nicht nur im Fußball, sondern insbesondere auch in Bezug auf die vielen unterschiedlichen Athleten", gab Mintzlaff einen Einblick, wie Red Bull die Trainer-Ikone von dem Engagement überzeugt hat.

Jürgen Klopp sei ein "Fan von verschiedenen Sportarten" und deswegen "begeistert von den Möglichkeiten, die wir bei Red Bull haben, denn wir haben die Chance, Synergien herzustellen und über den Tellerrand hinauszuschauen", so der Bullen-Boss.

Jürgen Klopp: Das macht die Trainer-Legende bei Red Bull

Als Head of Globar Soccer ist Klopp seit dem 1. Januar für alle fußballerischen Aktivitäten Red Bulls verantwortlich. Anstatt täglich auf dem Trainingsplatz zu stehen, wird der einstige Meistermacher von Borussia Dortmund und Liverpool bei Red Bull im Hintergrund agieren.

Klopps Rolle ist eine übergeordnete, in das Tagesgeschäft soll er nicht eingreifen. Vielmehr soll er seine Spielphilosophie in den Fußball-Kosmos des Brausekonzerns einbringen. Auch im Scouting und bei der Auswahl und Weiterbildung von Trainern und Talenten soll Klopp mit seiner Expertise Red Bull voranbringen. Er wird dabei eng mit Mario Gomez zusammenarbeiten. Der Ex-Torjäger ist seit 2022 als Technischer Direktor bei RB angestellt.

Red Bull hat sich in den letzten Jahren ein weltweites Fußball-Imperium aufgebaut: Bragantino in Brasilien, Omiya Ardija in Japan, die New York Red Bulls in den USA sowie Red Bull Salzburg in Österreich und RB Leipzig.

Bei RB Leipzig war Klopp schon im Stadion, sah am vergangenen Sonntag den 4:2-Sieg des Bundesligisten gegen Werder Bremen