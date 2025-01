Vinicius-Wechsel nur "Frage der Zeit"

IMAGO/Jose Breton

Vini Jr. wurde 2024 Weltfußballer

Lockt die Finanz-Power der saudischen Fußball-Liga Real-Star Vinícius Jr. in die Wüste? Der CEO der Liga ist sich sicher: Ein Transfer ist nur eine Frage der Zeit.

Die saudi-arabische Liga macht im Werben um Weltstar Vinicius Jr von Real Madrid offenbar bald ernst.

"Wir haben keine Träume, es ist eine Frage der Zeit und der Verhandlungen", sagte Omar Mugharbel, CEO der Saudi Pro League, angesprochen auf einen möglichen Wechsel von Vinicius Jr. nach Saudi-Arabien der "Marca".

Saudische Liga will weiter angreifen

"Es ist kein Geheimnis, viele Dinge haben sich in den letzten Jahren verändert. Es gibt gewisse Veränderungen, aber alle Teams haben sich verbessert", so der Liga-Boss.

Offenbar rollt im kommenden Sommer also eine nächste Lawine der Verlockungen bei Vini Jr. an.

Der Brasilianer wäre der nächste Fußball-Star, den es in die Wüste verschlägt. Losgetreten hatten den Trend Cristiano Ronaldo, der seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt, auch Karim Benzema, Neymar oder Sadio Mané spielen zum Beispiel in Saudi-Arabien.

Dabei soll es nicht bleiben, betont Liga-Chef Mugharbel. Ziel sei es, eine der Top-10-Ligen weltweit zu werden. Dabei würde ein Vini Jr. sicher helfen.

Wieder Milliarden-Angebot für Vini Jr.?

"Ausländische Spieler waren schon immer Teil der saudischen Mannschaften. In den letzten Jahren hat sich die mögliche Anzahl ausländischer Spieler in den Mannschaften verändert." Vor allem die Qualität, habe sich verbessert, sagt der CEO.

Schon in der vergangenen Transferperiode war Vinicius Jr. mit saudischen Teams in Verbindung gebracht worden. Konkrete Gerüchte über einen Wechsel in eine andere europäische Top-Liga gab es hingegen nicht.

Aus Saudi-Arabien soll ihm damals eine Offerte vorgelegt worden sein, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Die Zeitung "O Globo" behauptete, Al-Ahli habe dem Brasilianer ein Gehaltspaket über 1 Milliarde Euro und einen Vertrag über fünf Jahre geboten. Dieses Angebot hatte der Superstar im vergangenen Sommer jedoch abgelehnt.

Der Zauberfuß blieb bei den Königlichen und gewann mit Real gegen Borussia Dortmund die Champions League. Beim Ballon d'Or ging der Brasilianer noch leer aus, dafür wurde er von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekrönt.