Marseille-Star zum VfB Stuttgart? Das ist am Gerücht dran

IMAGO/FEP

Lilian Brassier (r.) wird wohl nicht zum VfB Stuttgart wechseln

Noch immer ist unklar, ob der VfB Stuttgart im Januar eine Verstärkung für die Verteidigung unter Vertrag nimmt. Bislang passte keiner der Kandidaten in das klar definierte Anforderungsprofil der Schwaben. Gegen einen Neuzugang währen würde sich im Ländle aber wohl auch niemand. Die Verpflichtung eines Abwehrspielers von Olympique Marseille gestaltet sich schwierig.

Lange war angenommen worden, dass der VfB Stuttgart der Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers oberste Priorität einräumt. Am Dienstag vermeldete am Dienstag dann jedoch, dass die Suche nach einer Abwehr-Verstärkung am Neckar aber weitaus weniger konkret ist, als bislang angenommen. Der Boulevardblatt zufolge ist es mittlerweile "unwahrscheinlich", dass der Traditionsklub in der Defensive mit einem Neuzugang nachlegt.

Gerüchte um potentielle Neuzugänge reißen dennoch nicht ab: In den vergangene Tagen soll Lilian Brassier ein Transfer-Thema in Bad Cannstatt gewesen sein. Der 25-Jährige ist aktuell von Stade Brest an Olympique Marseille ausgeliehen. Beim Tabellenzweiten der französischen Ligue 1 läuft es für den ehemaligen Juniorennationalspieler nicht wirklich rund.

VfB Stuttgart: Transfer von Lilian Brassier wohl unwahrscheinlich

Laut "Bild" habe man die Bemühungen um den Defensivakteur daher aber nicht intensiviert. Demnach seien die Bedenken bei den VfB-Verantwortlichen zu groß, dass der Franzose nicht die gewünschte Soforthilfe für die wacklige Abwehr ist. Zudem würde Brassier wohl zwölf Millionen Euro Ablöse kosten. Die Stuttgarter legten allerdings fest, dass man nicht mehr als zehn Millionen ausgeben wolle.

Hinzu kommt, dass Trainer Sebastian Hoeneß gerne einen Verteidiger holen würde, der seine Mannschaft mit einem guten Kopfballspiel und Lufthoheit bereichern kann. Zwei Merkmale, die auf den nur 1,84-Meter großen Brassier nicht unbedingt zutreffen.

Daher werde es immer unwahrscheinlicher, dass bis zum Ende der Wintertransferperiode am 3. Februar ein neuer Abwehrspieler beim VfB Stuttgart anheuert, so "Bild". Zuletzt wurde auch Borussia Mönchengladbach Interesse nachgesagt.