Alexander Schriebl übernimmt ÖFB-Fußballerinnen

Alexander Schriebl ist neuer Frauen-Teamchef in Österreich

Alexander Schriebl ist neuer Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.

Der 46-Jährige kommt vom FC Bergheim aus der Frauen-Bundesliga und wird die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) in der anstehenden Nations League erstmals als Teamchef betreuen. Im zweiten Gruppenspiel am 25. Februar trifft das ÖFB-Team in Nürnberg auf Deutschland.

Ex-Profi Schriebl tritt die Nachfolge von Irene Fuhrmann an, von der sich der Verband vor rund einem Monat nach der verpassten EM-Qualifikation getrennt hatte.

"Für uns ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um beim Frauen-Nationalteam neue Impulse von außerhalb zu setzen", erklärte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.