Roma siegt ohne Hummels

IMAGO/Giuseppe Maffia

Diesmal nicht auf dem Platz: Mats Hummels

Ohne Mats Hummels hat der italienische Fußball-Erstligist AS Rom die Aussichten auf eine Saison im Europapokal verbessert.

Die Roma gewann bei Udinese Calcio am Sonntag nach Halbzeit-Rückstand 2:1 und ist in der Serie A damit seit sechs Spielen ungeschlagen. Zur AC Mailand auf dem sechsten Tabellenplatz fehlen vier Punkte plus ein Spiel.

Hummels saß im Stadio Friuli diesmal auf der Bank. Am Vormittag hatte der Weltmeister von 2014 sich das Australian-Open-Finale des deutschen Tennisstars Alexander Zverev gegen Jannik Sinner angeschaut. Dafür fuhr er seinen Laptop hoch, wie er bei Instagram dokumentierte. Zverev verlor gegen den Italiener in drei Sätzen.

Rom hatte früh einige Torchancen, der erste Treffer gelang jedoch Lorenzo Lucca (38.) für Udine. Die Wende zum ersten Liga-Auswärtssieg seit April brachten Elfmeter von Lorenzo Pellegrini (50., nach Handspiel) und Artem Dowbyk (64., nach Foulspiel).