Hummels staunt über Mega-Deal in der NBA

Mats Hummels

Der Blockbuster-Trade in der NBA hat am Sonntag nicht nur die Basketball-Welt bewegt. Auch Mats Hummels griff am Vormittag zum Smartphone und teilte der Welt seine Irritation darüber mit, was in den USA rund um Superstar Luka Doncic ausgehandelt wurde.

"Gottseidank kannst du als Fußballspieler nicht auf diese Weise getraded werden", schrieb Hummels bei X.

Toni Kroos, gemeinsam mit Hummels 2014 Weltmeister, reagierte ohne Worte, aber mit verblüfften und traurigen Emojis. Hummels war nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund im vergangenen Sommer zur AS Rom gewechselt - auf eigenen Wunsch, versteht sich.

In der NBA gehört der zwischen den Franchises ausgehandelte Spielertausch indes zum Alltag, das Geschäft um Doncic gilt als eines der größten und überraschendsten der Liga-Geschichte.

Wie unter anderem "ESPN" berichtet, geben die Dallas Mavericks Doncic zu den Los Angeles Lakers ab, im Gegenzug erhalten die Texaner den neunmaligen Allstar Anthony Davis. Auch der deutsche Power Forward Maximilian Kleber von den Mavericks ist demnach Teil des Deals.