Alaba-Schock: Nächste Zwangspause bestätigt!

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

David Alaba muss erneut pausieren

Bittere Nachricht für David Alaba und Real Madrid: Der frühere Star des FC Bayern hat sich nur rund zwei Wochen nach seinem Comeback wieder verletzt. Wie die Königlichen mitteilten, zog sich der Österreicher eine Adduktorenverletzung im linken Bein zu.

Wie lange David Alaba jetzt ausfällt, ist offen. Im spanischen Pokal-Viertelfinale am Mittwoch bei CD Leganés fehlt der Abwehr-Routinier aber definitiv.

Am Montag hatte der 32-Jährige noch trainiert, im Abschlusstraining fehlte er dann.

Erst am 19. Januar war Alaba nach einer 13-monatigen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses auf den Rasen zurückgekehrt. Bei Real Madrids 4:1-Sieg gegen UD Las Palmas kam er in der 76. Minute für Antonio Rüdiger ins Spiel.

Zittern um Rüdiger geht weiter

Der deutsche Nationalspieler fehlt dem spanischen Rekordmeister ebenfalls. Beim 0:1 gegen Espanyol Barcelona am Samstag hatte sich der Innenverteidiger eine Verletzung am Beinbeuger im Oberschenkel zugezogen und fällt laut Medien wohl zwei bis drei Wochen aus.

Damit würde Rüdiger auch die mit Spannung erwarteten Champions-League-Playoffs am 11. und 19. Februar gegen Englands Meister Manchester City verpassen.

Und Alaba? Der wird sich nun erneut an die Mannschaft herankämpfen müssen. Ein ärgerlicher Rückschlag für den Ex-Münchner, der sich nach seiner Rückkehr auf den Platz bewegt gezeigt hatte.

"Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe", schrieb Alaba in den Sozialen Medien: "Nach mehr als einem Jahr kann ich nun wieder das tun, was ich am meisten liebe. Es war ein langer Weg, aber jeder einzelne Tag harter Arbeit hat sich gelohnt."

"Er ist zurück", schrieb Toni Kroos bei Instagram unter den Beitrag mit drei Herzchen-Emojis. Alabas Teamkollege Kylian Mbappé schwärmte: "Wir freuen uns sehr für ihn, er ist ein unglaublicher Kerl und er hat Qualität. Er wird ein wichtiger Spieler für uns sein."

Bis der Österreicher ebendies wieder in Pflichtspielen nachweisen kann, dürfte es nun etwas dauern. Man müsse von Tag zu Tag schauen, heißt es.