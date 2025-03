Ägypten will WM-Ausrichter werden

AFP/SID/KHALED DESOUKI

Gianni Infatino (l.) und Hany Abu Rida

Ägypten will bei der Endrunde der Fußball-WM 2034 Co-Gastgeber von Saudi-Arabien werden.

Bei der 14. Vollversammlung des afrikanischen Kontinentalverbandes CAF in Kairo sagte der ägyptische Verbandschef Hany Abo Rida, er wünsche den Saudis jeden erdenklichen Erfolg bei der Austragung, er hoffe aber zugleich, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino "uns als Afrikanern und Ägyptern die Ehre gewährt, eine der WM-Gruppen auszutragen und zu organisieren".

Ägypten könnte im Jahr 2034 ein Jubiläum feiern. Die "Pharaonen" nahmen 1934 in Italien als erste Mannschaft aus Afrika an einer WM teil. Eine angedachte Bewerbung um die Endrunde 2034 konnten die Ägypter nicht realisieren, auch ihr Bemühen um eine Rolle als Co-Gastgeber blieb in diesem Zusammenhang erfolglos.

Saudi-Arabien bekam die Endrunde am 11. Dezember zugesprochen - einen weiteren Kandidaten hatte es allerdings auch nicht gegeben.