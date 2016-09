ÖFB-Frauen in Wales vor letztem Schritt

Österreichs Frauen-Nationalteam hat das Ticket zur EM 2017 in Griffweite

Österreichs Frauen-Nationalteam steht vor einem geschichtsträchtigen Ereignis: Erstmals könnte die Teilnahme an einer Europameisterschaft erreicht werden. Dazu braucht es am Dienstag (19:00 Uhr MESZ) aus dem abschließenden Qualifikationsspiel in Newport gegen Wales einen Punktgewinn. Möglicherweise könnte sogar eine Niederlage für einen Start bei der EM 2017 in den Niederlanden reichen.

"Die Qualifikation ist noch nicht fix, sicher erreicht haben wir erst das Playoff. Im Fußball darf man sich nie auf die anderen verlassen. Wir haben es in den eigenen Händen", schloss Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer etwaige Rechenspiele aus.

Vor dem letzten Spieltag liegt die rot-weiß-rote Equipe mit 16 Punkten hinter Norwegen (19) auf Platz zwei. Der Vorsprung auf den Dritten Wales beträgt sechs Zähler. Der zweite Rang ist somit fix, allerdings sind nur die sechs besten der insgesamt acht Zweitplatzierten fix bei der EM-Auslosung am 8. November im Topf.

Österreich gewann das Heimspiel gegen Wales im Herbst 2015 mit 3:0. Sollten die ÖFB-Frauen in Newport leer ausgehen, dann bräuchte es Schützenhilfe um sich den Weg ins Playoff zu ersparen. Finnland müsste im Ranking der Zweitplatzierten im letzten Spiel sechs Treffer auf die Österreicherinnen aufholen, Rumänien zehn, und Russland gar elf Tore.

Die Österreicherinnen wollen gegen Wales ungeachtet des Tabellenstandes in der Erfolgspur bleiben. Seit April 2014 gab es in 21 Spielen nur eine Niederlage - daheim gegen Norwegen (0:1). Auswärts wurde gegen die Gruppenfavoritinnen ein 2:2 geholt. "Wir denken prozessorientiert und möchten uns auch in diesem Spiel weiter verbessern. Wir wollen keine Nachlässigkeiten oder Stillstand aufkommen lassen", so Thalhammer.

Mehr dazu:

>> Thalhammer nennt Kader für EM-Qualifikation

>> Ergebnisse und Tabelle EM-Qualifikation Gruppe 8

red