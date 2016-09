Hector hat vor Top-Spiel "breite Brust"

Jonas Hector ist vor dem Schlager gegen die Bayern guter Dinge

Jonas Hector und der 1. FC Köln haben derzeit einen Lauf. Saisonübergreifend ist der Klub aus der Domstadt nun mehr seit zehn Spielen unbesiegt. Entsprechend selbstbewusst geht der Nationalspieler in die Partie am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Bayern München. "Wir fahren da nicht hin, um das Spiel abzuschenken", schließlich sei es "zuletzt so gut gelaufen", so der 26-Jährige im "kicker".

Die Serie der Kölner gibt also Aufschwung und schafft Selbstvertrauen, wie Hector verrät: "Du gehst dann mit einem anderen Gefühl rein. Wir haben eine breite Brust, und das können wir gerne auf dem Platz zeigen." Deshalb sei das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer auch "ein ganz normales Spiel" - so klingt das neue Selbstverständnis beim FC.

Hectors Trainer Peter Stöger weiß dabei, worauf es gegen die Bayern ankommt: "Es ist eine Frage der Spielausrichtung, wie wir es anlegen wollen. Und da kann alles richtig sein", so der Übungsleiter, "oder alles falsch". Wichtig sei, dass der FC weiterhin bei seinem Spielstil bleibe. "Wir versuchen, unser Spiel zu machen. Dann werden wir sehen, ob es reicht, ob es viel zu wenig ist oder nur ein bisschen zu wenig", so Stöger weiter. Trotzdem könnte der Trainer seine Start-Formation wegen der starken Außenspieler des Gegners ein wenig verändern und auf eine Fünferkette umstellen.

Bei der Vorbereitung auf das Spiel beim Rekordmeister gebe es allerdings auch einen Vorteil, wie der 50-Jährige erklärte: "Man weiß ganz genau, wie die Bayern spielen und was zu tun ist. Es gibt ja keinen Überraschungsfaktor." Sollte die Serie der letzten Spiele reißen, "könnte dann an der Qualität" der Bayern liegen. Das Selbstvertrauen von Jonas Hector wird in jedem Fall weiterhelfen.