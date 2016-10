St. Pölten steht nach Heimpleite vor Aus

Brøndby IF war in der NV Arena mit 2:0 erfolgreich

Österreichs Frauen-Meister SKN St. Pölten steht in der Champions League vor dem erneuten Aus in der Auftaktrunde. Im Hinspiel der Runde der letzten 32 musste sich die Niederösterreicherinnen am Mittwochabend dem dänischen Titelträger Brøndby IF vor eigenem Publikum mit 0:2 geschlagen geben.

Mit einem Doppelpack sorgte Nicoline Sørensen in der 21. und 63. Minute für einen verdienten Erfolg der mit zahlreichen Teamspielerinnen gespickten Däninnen. Vor dem Rückspiel gegen den dreifachen Halbfinalisten der Champions League am 12. Oktober droht St. Pölten damit, auch im dritten Anlauf am Achtelfinal-Einzug zu scheitern.

0:6-Heimdebakel für Sturm Graz gegen den FC Zürich

Zwei Stunden zuvor waren die Frauen des SK Sturm Graz bei ihrem Debüt in der "Königsklasse" gegen den FC Zürich in ein 0:6-Heimdebakel geschlittert. In der Steiermark gab es mit 1.835 Zuschauern in der Merkur-Arena aber einen österreichischen Rekord bei Spielen von Frauen-Vereinsmannschaften.

