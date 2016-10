China in WM-Qualifikation vor dem Aus

Chinas Trainer Gao Hongbo kündigte seinen Abschied an

Chinas Fußball-Nationalmannschaft steht in der Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 vor dem Aus. Nach der dritten Niederlage in der entscheidenden Phase haben die Chinesen kaum noch Chancen. Aus vier Partien holten sie nur einen Zähler. Trainer Gao Hongbo kündigte nach einem 0:2 gegen Usbekistan am Dienstag seinen Abschied an. "Ich denke, es ist Zeit zurückzutreten", sagte er in Taschkent.

In der Gruppe 1 der asiatischen Qualifikation liegt der Iran (10 Punkte) nach einem 1:0 gegen Südkorea vor Usbekistan (9) und den Koreanern (7) voran. China ist noch hinter Syrien und Katar am sechsten und letzten Platz der Tabelle zu finden. In Gruppe 2 liegen derzeit Australien und Japan voran. Nur die beiden Topplatzierten buchen das Fix-Ticket für die WM in Russland, die Dritten spielen um einen Platz im Interkontinental-Playoff.

apa