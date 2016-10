Stimmen: "Im Moment über dem Soll"

Leipzig schwimmt auf einer Erfolgswelle

Zum Abschluss des 7. Spieltags der 1. Bundesliga besiegte Mainz die Lilien aus Darmstadt, Wolfsburg unterlag zuhause gegen RB Leipzig. Die Stimmen nach den Sonntags-Partien:

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Dieter Hecking (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich denke, dass wir wie immer das Spiel sachlich analysieren werden. Ein Klaus Allofs muss nicht jedesmal ein Plädoyer für den Trainer abgeben. Wir sind im ständigen Austausch. In der zweiten Halbzeit haben wir keinen Zugriff mehr gefunden, sodass die Niederlage am Ende verdient war."

Klaus Allofs (Geschäftsführer Sport VfL Wolfsburg): "Es war eine typische Leistung für eine Mannschaft, die unten drin steht, zu wenig Punkte und andere Erwartungen hat. Wir haben sehr verkrampft gespielt. Wir haben es versucht und einige Möglichkeiten herausgearbeitet. Aber es war nicht das Spiel, so wie man es dann spielen muss. Im Moment ist jeder Pass mit einem Zweifel behaftet. Wir wissen alle, dass unsere Spieler das sehr viel besser können."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Wir sind ja Dritter und ich weiß, dass schnell vom Bayern-Jäger gesprochen wird. Wir sind aber mit einer jungen Mannschaft in der Entwicklung. Wir sind sehr demütig und bescheiden. Natürlich sind wir im Moment über dem Soll. Darüber freuen wir uns."

Dominik Kaiser (Kapitän RB Leipzig): "Es ist wirklich bemerkenswert, dass wir so individuell und als Mannschaft dagegenhalten. Ganz egal wer da gegenübersteht, wir lassen fast gar nichts zu, weil wir sehr gut zusammen verteidigen. Das macht richtig Bock und zermürbt die Gegner richtig. Dass wir nach vorne immer wieder Qualität und Potenzial haben, das zeigen wir gerade."

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Die Saison geht noch lange, aber wir stehen nicht ohne Grund da oben. Wir sind eine super Mannschaft."

1. FSV Mainz 05 - SV Darmstadt 98

Martin Schmidt (Trainer 1. FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit war es klar verdient, da müssen wir eigentlich den Deckel draufmachen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns schwer getan, da hatte man den Eindruck, dass das Spiel auch kippen kann. Über das ganze Spiel war es schlussendlich aber verdient."

... zum Saisonstart: "Sieben Spiele und elf Punkte, das ist ein guter Start. Aber die Spiele sind alle auf der Kippe. Dazu ist die Tabelle noch sehr hektisch. Wichtig ist, dass wir regelmäßig punkten und versuchen, aus Fehlern zu lernen. Heute haben wir ein schwieriges Spiel gewonnen."

... zum Europa-League-Spiel gegen den RSC Anderlecht: "Das ist eine Riesenadresse. Das ist ein Highlight für uns und die Spieler. Wir wollen ein spezielles Spiel daraus machen. Wir werden am Donnerstagabend auf die Belastung und den Gegner reagieren. Natürlich werden wir auf den laufintensiven Positionen durchwechseln und anderen Spielern eine Chance geben. Wir müssen das tun und sehr klug sein. Kurzfristig könnte es ein Vorteil sein, dass ich zwei- oder dreimal mit derselben Elf spiele. Aber im vierten, fünften oder sechsten Spiel kriegen wir es dann zurück. Wir müssen die Frische behalten."

Rouven Schröder (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05): "Bis jetzt war in unseren Heimspielen immer etwas los. Es war ein verdienter Sieg, aber trotzdem war es bis zum Schluss spannend. Wir hatten richtig gute Chancen und müssen früher das zweite Tor machen. Die drei Punkte waren wichtig für uns."

... zur aktuellen Situation in Mainz: "Wir stehen mit elf Punkten aktuell auf Rang sieben in der Liga. Mit Anderlecht haben wir jetzt in der Europa League ein wunderschönes Spiel vor der Brust."

Stefan Bell (Kapitän 1. FSV Mainz 05): "Rouven Schröder ist sehr nah dran an der Mannschaft und oft beim Training dabei. Man merkt auch im Interview, dass er sehr authentisch ist. Er hat hier einen top Kader zusammengestellt. Wir sind sehr glücklich, dass er hier ist."

... zum Spiel: "Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt und hätten zur Pause schon 2:0 führen müssen. Dass Darmstadt am Ende immer durch Standards zu Chancen kommt, das ist bekannt. Wir haben ein absolutes Kampfspiel bis zur 90. Minute gezeigt und am Ende verdient gewonnen. Ich bin sehr zufrieden. Der erste Heimsieg war sehr wichtig für uns. Wir werden immer stabiler in der Defensive."

Norbert Meier (Trainer SV Darmstadt 98): "In gewissen Bereichen sieht man die Fortschritte und auch, dass wir hier heute nicht die schlechtere Mannschaft waren. Der verwandelte Elfmeter kurz vor der Halbzeit hätte uns gut getan, dann wäre es ein ganz anderes Spiel geworden. Anschließend laufen wir weiter hinterher. Der Anschlusstreffer ist dann zu spät gefallen. Wir haben sehr viel für das Spiel getan, aber wir dürfen auch nicht aufhören, nach hinten zu arbeiten."

Antonio Čolak (SV Darmstadt 98): "So ein Tag gehört zum Leben eines Jungprofis dazu. Ich muss daraus lernen. Schade, dass es heute nicht geglückt ist, aber es muss weitergehen. Ich kann das schnell abhaken, morgen geht es im Training weiter und ich werde mich auf Wolfsburg vorbereiten."

Aytaç Sulu (Kapitän SV Darmstadt 98): "Es tut gut, dass die Fans trotzdem hinter uns stehen. Aber sie haben nicht immer das gesehen, was uns auszeichnet. In manchen Situationen waren wir nicht bei einhundert Prozent. Wir hatten einige Chancen, das ist schön und gut. Wir sollten unser Hauptaugenmerk aber auf die Defensive legen."

... zu seinem Foulspiel an Mallı: "Ich komme einen Ticken zu spät. Das passiert, das geht so schnell. Aber wir stehen da vier gegen eins und es darf gar nicht zu dieser Aktion kommen. Den Elfmeter kann man geben, klar."