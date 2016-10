Köln heiß auf erstes Heimspiel seit Jahren

FC-Coach Stöger und seine Mannen dürfen endlich zuhause ran

Ganze vierzehn Spiele musste der 1. FC Köln im DFB-Pokal zuletzt in der Ferne antreten. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim (26.10./20:45 Uhr) dürfen die Geißböcke nun das erste mal seit sechs Jahren zuhause antreten.

Verzichten muss der FC dabei definitiv auf einen seiner Leistungsträger. Leonardo Bittencourt erlitt im Training eine Verletzung am Sprunggelenk und fällt mit Pech die komplette Hinrunde aus. Trainer Peter Stöger sagte vor dem Spiel: Leo hat eine Bänderverletzung. Er wird auf jeden Fall ein paar Wochen fehlen. Es ist bitter. Es tut mir für ihn leid."

Ansonsten kann der Coach personell allerdings nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur hinter Yūya Ōsako steht ein vergrößertes Fragezeichen. "Wir könnten ihn dazu nehmen, aber ich gehe davon aus, dass es für ihn morgen eng wird", glaubte Stöger. Den in dieser Saison bereits mit fünf Scorerpunkten erfolgreichen Japaner plagen muskuläre Probleme.

Dass in Köln fast alle Mann an Bord sind ist auch dringend notwendig. Mit den Kraichgauern kommt eine der Mannschaften der Stunde ins Rheinenergiestadion. Platz vier belegt die TSG in der Liga mit 16 Punkten aus acht Spielen. Einen Platz und einen Punkt dahinter lauert der 1. FC Köln. Klar, dass Stöger auch im Pokal im Duell der beiden Bundesligisten vor den Hoffenheimern warnt: "1899 hat eine sehr gute Mannschaft. Für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich nach oben orientieren."

Nach dem langen Warten auf ein Heimspiel sei seine Mannschaft nun heiß, "alle freuen sich auf den Pokal-Fight."