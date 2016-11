Finaltag der Amateure: 2. Auflage im Mai 2017

Live-Fußball zum "Finaltag der Amateure"

Die Endspiele um die Landespokale des Deutschen Fußball-Bundes werden erneut in der "ARD" übertragen. Der Sender einigte sich mit dem DFB und den 21 Landesverbänden auf den 25. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt) als "Finaltag der Amateure".

Vor fünf Monaten waren 17 Landespokal-Endspiele ausgetragen worden. Die rund achtstündige Livesendung, die in Hamburg startete und in Essen endete, hatte im Durchschnitt 1,37 Millionen und in der Spitze mehr als zwei Millionen Fernsehzuschauer (Marktanteil: 10,2 Prozent). 2017 werden voraussichtlich alle 21 Landesverbände beteiligt sein. Die Gewinner ziehen in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2017/2018 ein.

Als Vorbild dient in diesem Jahr der Regionalligist Astoria Walldorf, der im Mai das Endspiel um den badischen Landespokal gegen die SpVgg Neckarelz gewann und jetzt im DFB-Pokal nach Siegen gegen den VfL Bochum und Darmstadt 98 im Achtelfinale steht. "Dass Regionalligist FC Astoria Walldorf derzeit im DFB-Pokal derart für Furore sorgt, ist eine wunderbare Geschichte und zeigt, was sich aus der Teilnahme am Finaltag entwickeln kann", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch.