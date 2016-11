Deschamps: "Können Terror nicht vergessen"

Didier Deschamps ist vom Pariser Terror weiter tief bewegt

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps ist kurz vor dem Jahrestag der Terror-Anschläge von Paris immer noch emotional berührt. "Natürlich kann das niemand vergessen", sagte Deschamps vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden, das exakt ein Jahr nach dem 13. November 2015 wieder im Stade de France stattfinden wird.

Während der Anschläge war damals auch das Stadion angegriffen worden, in dem die Équipe Tricolore gegen Deutschland spielte.

"Die Zeit vergeht. Aber wir können diese furchtbare Zeit, die wir zusammen durchlebt haben, nicht vergessen", sagte der Weltmeister von 1998. "Uns war in diesem Moment nicht bewusst, was sich dort um uns herum abspielt, die Zeit nach dem Spiel und das darauffolgende Spiel in Wembley waren sehr emotional, etwas sehr Starkes." Nur vier Tage nach dem Terrorangriff war Frankreich in London gegen England angetreten.