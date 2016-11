Robben feiert sein Elftal-Comeback

Robben spielt wieder für Oranje

Arjen Robben kehrt nach einem Jahr Pause in die niederländische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bondscoach Danny Blind berief den Offensivstar vom deutschen Meister Bayern München in sein 25-köpfiges Aufgebot für das Länderspiel am 9. November in Amsterdam gegen Belgien und das WM-Qualifikationsspiel vier Tage später bei Gastgeber Luxemburg.

Robben, Lens en Schaars keren terug bij Oranje. En Marvin Zeegelaar debuteert in de selectie! #NEDBEL #LUXNED pic.twitter.com/Ijr2cXYVdt — OnsOranje (@OnsOranje) 4. November 2016

Robben hatte das letzte seiner bislang 88 Länderspiele am 13. November 2015 beim 3:2 in Wales bestritten. Danach kam der 32-Jährige auch aufgrund von Verletzungsproblemen nicht mehr für Oranje zum Einsatz.

Zweiter Bundesliga-Profi im Aufgebot ist der Wolfsburger Verteidiger Jeffrey Bruma. Zudem sind die früheren Deutschland-Legionäre Bas Dost (Sporting Lissabon) und Luuk de Jong (PSV Eindhoven) dabei.