Erstes ÖFB-Training mit zehn Spielern

Das erste Vorbereitungstraining der österreichischen Nationalmannschaft auf das WM-Qualifikationsmatch am Samstag gegen Irland (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) und das Testspiel am darauffolgenden Dienstag gegen die Slowakei (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) ist am Montagabend mit nur zehn Spielern auf dem Platz über die Bühne gegangen.

Auf dem Rasen übten Heinz Lindner, Ramazan Özcan, Lukas Hinterseer, Marc Janko, Marko Arnautović, David Alaba, Aleksandar Dragović, Michael Madl, Valentino Lazaro und Stefan Stangl. Der Rest der ÖFB-Auswahl absolvierte eine Einheit im Fitness-Bereich des Happel-Stadions.

apa