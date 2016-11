Terrorgefahr! Quali-Spiel in Albanien verlegt

Die WM-Quali-Partie Albanien gegen Israel wurde verlegt

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Israel am Samstag ist wegen Sicherheitsbedenken von Shkodra nach Elbasan verlegt worden. Das bestätigte der albanische Verband am Dienstag, nachdem Informationen über geplante Anschläge beim Spiel in Shkodra bekannt geworden waren.

Die albanische Staatsanwaltschaft äußerte sich nicht zu möglichen Terrorplänen in der nordalbanischen Stadt, sprach nur von "Sicherheitsgründen".

Wie die Tageszeitung "Panorama" berichtete, waren bereits am Sonntag vier terrorverdächtige Personen verhaften worden, die Anschläge vor und während der Partie geplant haben sollen.