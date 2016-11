Bauza: Messi ist "große Herausforderung"

Edgardo Bauza sprach über den Umgang mit Lionel Messi

Argentiniens Nationaltrainer Edgardo Bauza hat den Umgang mit Superstar Lionel Messie als "sehr große Herausforderung" bezeichnet.

"Ich als Trainer und die Mannschaft müssen so arbeiten, dass er die für sein Spiel nötigen Räume bekommt. Die Mannschaft weiß das, und ich muss es schaffen, die Spieler aufzubieten, die sich am besten mit seinem Spiel in Einklang bringen lassen, am besten mit ihm verstehen", erklärte Bauza im "kicker"-Interview.

Angetan ist der 58-Jährige vom Erfolgshunger des vierfachen Weltfußballers. "Messi hat nie die Lust an der Seleccion verloren. Keiner will lieber mit der Auswahl einen Titel gewinnen als Lionel. Wir haben uns zwei Stunden in Barcelona unterhalten, danach war seine Berufung ein Selbstläufer. Er ist so enthusiastisch wie eh und je", lobte der erfahrene Coach den Ausnahmekönner.

Die Frage, ob der WM-Sieg ein langfristiges Ziel sei, beantwortete Bauza eindeutig. "Ja. Wenn es nicht so wäre, müsste ich mich nach einer anderen Aufgabe umsehen. Aber natürlich weiß ich, dass der Weg schwierig ist und dass wir kämpfen müssen."

"Gerne Revanche gegen Deutschland"

Als Wunschgegner für das Finale hat der ehemalige Nationalspieler Deutschland ausgemacht. "Das wäre eine Revanche für mich, denn ich war 1990 im WM-Kader, saß aber nur auf der Bank. Ich hätte gerne diese Revanche gegen Deutschland", erklärte er.

Bauza, der sein Amt im Sommer antrat, schwärmte vom deutschen Fußball: "Deutschland ist seit Jahren im Wandel, der Spielstil, und es herrscht zudem eine andere Mentalität. Man gab dort dem Trainer Zeit zum Arbeiten. Früher hat es mich gelangweilt, Bundesliga im TV zu sehen. Heute ist das anders."

Am Donnerstag ist Argentinien in der WM-Qualifikation gegen den Erzrivalen Brasilien gefordert. Momentan steht die Mannschaft von Bauza mit dem Rücken zur Wand. Nach zehn Spielen liegen Messi und Co. nur auf Platz sechs der südamerikanischen WM-Qualifikation. Diese Platzierung würde nicht zur Teilnahme an der WM 2018 in Russland reichen.