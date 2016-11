Slowakei in Wien ohne Hamšík und Škrtel

Marek Hamšík wird gegen die ÖFB-Truppe fehlen

Das slowakische Fußball-Nationalteam verzichtet im Testspiel am Dienstag im Happel-Stadion gegen Österreich freiwillig auf einige Schlüsselspieler, allen voran Marek Hamšík (Napoli) und Martin Škrtel (Fenerbahce). Dieses Duo durfte das Teamcamp nach dem 4:0 am Freitag in der WM-Quali gegen Litauen ebenso vorzeitig verlassen wie Einsergoalie Matúš Kozáčik, Ján Ďurica, Juraj Kucka und Róbert Mak.

Diese sechs Spieler standen gegen Litauen in der Startformation. Gleich drei von ihnen - Hamšík, Škrtel und Kucka - trugen sich dabei in die Schützenliste ein.

