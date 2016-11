Last-Minute-Pleite für Daums Rumänen

Magomed Ozdoev erzielte für die Nationalmannschaft Russlands den Siegtreffer

Christoph Daum hat das ersehnte Erfolgserlebnis als rumänischer Nationaltrainer verpasst und im Länderspiel beim WM-Gastgeber Russland seine zweite Pleite in Folge kassiert.

In der tschetschenischen Hauptstadt Grosny unterlagen die Rumänen 0:1 (0:0), Magomed Ozdoev von Rubin Kazan erzielte in seiner Geburtsstadt den Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Für die Rumänen, die zuletzt in der Qualifikation zur WM 2018 0:3 gegen Polen verloren hatten, bleibt damit das 5:0 in Armenien Anfang Oktober der einzige Sieg in fünf Spielen unter dem 63 Jahre alten Daum. Der deutsche "Beinahe-Nationaltrainer" steht beim EM-Teilnehmer bereits in der Kritik.

Die Russen konnten eineinhalb Jahre vor der Endrunde im eigenen Land erneut kaum überzeugen. Am Donnerstag hatte das vom früheren Dresdner Bundesliga-Torhüter Stanislav Cherchesov trainierte Team im Duell der kommenden beiden WM-Ausrichter ein peinliches 1:2 in Katar kassiert.