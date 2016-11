"90 Prozent": Hertha mit Esswein beim FCA

Esswein steht Hertha BSC gegen den FCA wohl zur Verfügung

Hertha BSC wird am Samstag beim FC Augsburg (15:30 Uhr) voraussichtlich mit Alexander Esswein in der Startelf antreten. Der 26 Jahre alte Offensivspieler war im Sommer vom FC Augsburg an die Spree gewechselt.

PD: Esswein wird zu 90 Prozent beginnen. Von der Bank könnte dann ein frischer @Haragen24 für die Schlussphase kommen. #fcabsc #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 17. November 2016

"Er ist zu 90 Prozent von Beginn an dabei. Neuzugänge sind in ihrem ersten Spiel gegen ihren früheren Arbeitgeber immer besonders motiviert", sagte Herthas Trainer Pál Dárdai. Der vielfache Jugend-Nationalspieler spielte von 2014 bis 2016 für die Fuggerstädter und absolvierte 61 Partien.

Wie Dárdai weiter ankündigte, werden der wieder treffsichere Salomon Kalou nach seinem Dreierpack gegen Borussia Mönchengladbach und Valentin Stocker von Beginn an dabei sein. Dafür muss Genki Haraguchi wohl zunächst auf die Bank.

PD: Darida wollte mit nach Augsburg reisen, aber es ist nach der Verletzung noch zu früh. Ich musste ihn bremsen. #fcabsc #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 17. November 2016

Spielmacher Vladimir Darida hat sich nach seiner Verletzung im Sprunggelenk (Außenbandriss) zurückgemeldet, ein Einsatz gegen Augsburg käme aber noch zu früh, sagte Dardai.